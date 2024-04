Konrad z Torunia ma tylko 15 lat i walczy z nowotworem. Dziś odbędzie się dla niego specjalny koncert

Konrad z Torunia walczy ze złośliwym nowotworem

Do grudnia 2023 roku 15-letni Konrad z Torunia wiódł życie zwykłego nastolatka. Rozwijał swoje zainteresowania, którymi są piłka nożna, gry komputerowe i siłownia. Pewnego dnia wyczuł na swojej szyi zgrubienie. Udał się do lekarza rodzinnego, który skierował go na badania do Bydgoszczy. Lekarze przepisali antybiotyk i wykonali USG. Po antybiotyku pojawiły się dwa kolejne zgrubienia oraz zaczęło mu łzawić lewe oko. Postanowiono wykonać biopsję. Po około 10 dniach oko Konrada znacznie się powiększyło, a twarz zdeformowała i zdrętwiała. Przyszła też diagnoza – nowotwór złośliwy tkanek miękkich.

Życie nastolatka diametralnie się zmieniło. Choroba wiąże się z ogromnymi kosztami. Przechodzi liczne konsultacje medyczne, chodzi na rehabilitację, jeździ na chemię do Bydgoszczy oraz przyjmuje specjalne suplementy. Konrad ma założony cewnik Broviac, jego pielęgnacja jest bardzo ważna, musi także zmieniać opatrunki co dwa dni. Każda rzecz musi być sterylna i jałowa. Czas leczenia wynosi około 9 miesięcy. Wiąże się to także z ograniczeniem kontaktów społecznych.