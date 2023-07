Samochód uderzył w drzewo w Złotorii pod Toruniem. Kierujący prawdopodobnie zasłabł podczas jazdy Jarosław Więcławski

We wtorek 11 lipca przed godziną 9 służby otrzymały wezwanie do miejscowości Złotoria pod Toruniem, gdzie na drodze wojewódzkiej nr 645, przy ul. Pomorskiej, samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierujący autem trafił do szpitala.