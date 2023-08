Sceny jak z filmu! Policjanci z toruńskiej "drogówki" prowadzili pościg za osobowym mercedesem

- W trakcie przeszukania policjanci znaleźli w portfelu mężczyzny biały proszek, który przekazano do laboratorium kryminalistycznego. Wykonany przez funkcjonariuszy narkotest wykazał obecność amfetaminy w ślinie 24-latka. By rozwiać wszelkie wątpliwości, od mężczyzny pobrano krew do badań na zawartość narkotyków w organizmie. Dodatkowo okazało się, że ciąży na nim sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - informuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński.

Kierowca mercedesa trafił do policyjnego aresztu. Stracił prawo jazdy i odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za niestosowanie się do zakazu sądowego. Jeżeli badanie krwi potwierdzi obecność narkotyków w jego organizmie, a ekspertyza kryminalistyczna wykaże, że znaleziony proszek to amfetamina, wówczas odpowie także za prowadzenie pojazdu pod wpływem działania środka odurzającego i posiadanie zakazanych substancji. Sprawa będzie mieć finał w sądzie.