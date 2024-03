Serce po lewej stronie i lewicowa krew – Piotr Wielgus, kandydat toruńskiej Lewicy z poparciem minister równości

Minister Kotula: Weszli do kościoła manifestując naszą walkę

- Piotr jest z tej ekipy mężczyzn, którzy zawsze stali murem za kobietami. Był z nami tam gdzie trzeba, był na ulicach polskich miast i razem z nami domagał się prawa do wyboru. (…) To, co zrobiła Joanna i to co zrobił Piotr wchodząc do kościoła i otwarcie manifestując naszą walkę o prawa kobiet wcale nie było takie łatwe i nie było takie oczywiste, a wiemy jak ogromne były tego konsekwencje.