Lewica w trasie. Spotkanie w Toruniu z Włodzimierzem Czarzastym i Adrianem Zandbergiem

Adrian Zandberg w Toruniu: w samorządach potrzeba ludzi lewicy

O celach lewicy w zaplanowanych na 7 kwietnia wyborach samorządowych mówił Adrian Zandberg.

- Idziemy w tych wyborach po bardzo ważne sprawy, które w Polsce można załatwić tylko w samorządach. To w nich zapadają decyzje dotyczące usług publicznych, transportu publicznego, świeckości w szpitalach, porządnej jakości edukacji i innych spraw dotyczących naszej codzienności. Dlatego jest ważne, by w samorządach nowej kadencji było jak najwięcej lewicowych radnych, ludzi, którzy zadbają o to, by w samorządach realizować politykę zrównoważonego rozwoju, politykę sprawiedliwą społecznie, politykę w interesie pracującej większości - podkreślał Adrian Zandberg.