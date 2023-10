Siatka dilerów z Torunia rozbita. 200 funkcjonariuszy, 26 zatrzymanych, zabezpieczone narkotyki warte milion złotych

Mundurowi przygotowali szeroko zakrojoną akcję na terenie Torunia i powiatu toruńskiego. Włączyli się w nią także policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” z Warszawy oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Bydgoszczy i Gdańska, a także funkcjonariusze z Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W działaniach wzięli udział także kryminalni z wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

- W miniony czwartek (26.10.2023 r.) przeszło dwustu funkcjonariuszy przystąpiło do realizacji i dynamicznych zatrzymań, podczas których użyto m. in. granatów hukowych – informuje Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. - Funkcjonariusze przystąpili do przeszukań, oględzin i zabezpieczenia dowodów. Efektem ich pracy było zatrzymanie wytypowanych wcześniej 26 osób, w kilkunastu miejscach, w jednym czasie.