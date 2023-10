Akcja kontrterrorystów w centrum Torunia. Zatrzymano kilkanaście osób! W tle handel narkotykami na szeroką skalę

- Potwierdzamy, że to była to policyjna akcja, użyto granatów hukowych. Mogło też dojść do strzałów ostrzegawczych. Przebieg zdarzeń był bardzo dynamiczny. W zdarzeniach brali udział kontrterroryści i funkcjonariusze kilku jednostek i służb. Trwają czynności w tej sprawie, a więcej oficjalnych informacji będzie można podać w przyszłym tygodniu – mówi Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Nikt nie został ranny ani po stronie policjantów lub zatrzymanych, jak twierdziły niektóre media.