Silne porywy wiatru. IMGW ostrzega, a strażacy interweniują

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 9 województw, w tym dla województwa kujawsko-pomorskiego. Silne porywy wiatru mają występować poza wschodem regionu od godz. 9.00 do 13.00. W większości powiatów w Kujawsko-Pomorskiem wiatr powieje nawet do 70 km/h. Powoduje to zagrożenie zarówno na drogach, jak i w gospodarstwach domowych. Jak udało nam się ustalić, straż pożarna interweniowała już 5 razy - 3 wyjazdy z powodu silnych porywów wiatru zdarzyły się w Bydgoszczy, 2 natomiast w gminie Koronowo. Nikt nie został poszkodowany. Straż pożarna prosi o zachowanie ostrożności.