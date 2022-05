Skandal. Część rosyjskich żużlowców poparła wojnę!

Ten pierwszy to wciąż formalnie zawodnik Klubu Sportowego Toruń. Działacze podpisali z nim umowę przed sezonem 2021 i wypożyczyli go do Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Teraz miał reprezentować barwy For Nature Solutions Apatora Toruń, ale na przeszkodzie stanęło zawieszenie wszystkich Rosjan w polskich rozgrywkach żużlowych, spowodowane wojną na Ukrainie.

- Nie chciałabym tego komentować - mówi Ilona Termińska, prezes Klubu Sportowego Toruń. - Oczywiście takie zachowanie absolutnie nie powinno się zdarzyć. Nie wiem, czy ci zawodnicy w ogóle zdają sobie sprawę, co zrobili. I czy nie zostali do tego zmuszeni. To są w większości jeszcze dzieci. Jewgienija Sajdullina praktycznie nie znam, więc trudno mi powiedzieć, jaki to człowiek i jakie ma poglądy. Dlatego trudno mi się odnieść do tej sytuacji.