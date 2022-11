Smaczna kuchnia PRL-u. Potrawy z dzieciństwa, którymi się zajadaliśmy! Pamiętacie je?

Kuchnia PRL-u miała swoje specyficzne, bardzo charakterystyczne składniki. Nie ma wątpliwości, że na przestrzeni dekad zmieniało się to, co jedzono w polskich domach, zmieniało się też to, jaki mieliśmy dostęp do "rarytasów". Zwłaszcza słodkości były ograniczone. Dlatego też na naszej liście potraw z PRL-u nie może zabraknąć słodkich smakołyków przygotowanych z domowych produktów. Jednak nie tylko słodkości pamiętamy! Zresztą... zobaczcie sami w naszej galerii!