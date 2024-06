Toruń Summer Time ruszył pełną parą! Tak schładzaliście się w sobotnie upały!

Toruń Summer Time na toruńskim lewobrzeżu

Wydarzenie ruszyło 29 czerwca (sobota) na Kempingu Tramp przy ul. Kujawskiej. Stało się to znakomitą okazją do tego, aby móc się zrelaksować, popływać, odpocząć. Wstęp dla dzieci i młodzieży w godz. od 11 do 14 był bezpłatny.