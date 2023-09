Śniadanie na trawie w toruńskim IX LO. Zobacz, co przygotowała młodzież

Wielobarwne sałatki, kanapki i przekąski zagościły na stołach uczniów IX LO w Toruniu. Po raz kolejny w liceum zorganizowano śniadanie na trawie. Co roku przygotowuje je młodzież z klas o profilu prozdrowotnym. Wszystko po to, by pokazać, że zdrowe jedzenie nie musi być niesmaczne i nudne.

Tym razem skosztować można było wielu owoców, warzyw i sałatek. Były też kolorowe kanapki, roladki i przekąski. Na stołach pyszniły się owocowe jeże, warzywne szaszłyki, musy z owocami, ciasta bez glutenu i faszerowane naleśniki. Do picia serwowano wodę z miętą i cytrusami oraz soki owocowe. Nie zabrakło też owsianych ciasteczek, jabłkowych chipsów czy galaretek z owocami. Wszyscy uczestnicy śniadania na trawie wyszli z niego zadowoleni i bez wyrzutów sumienia - najedli się bowiem zdrowo.