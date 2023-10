Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za metr kwadratowy nowego mieszkania w Toruniu

Na dwóch stronach Wisły

- Obecnie Młodzieżowa Spółdzielnia Młodzieżowa kontynuuje prace na Osiedlu Jar, terenie niezwykle atrakcyjnym ze względu na lokalizację, bliskość lasu oraz terenów rekreacyjnych - mówi Amelia Bucholc, inspektor do spraw sprzedaży. - Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji budynku przy ul. Watzenrodego 23-23B, którego oddanie planowane jest do października 2024 roku. Wszystkie mieszkania w tym budynku są sprzedane. Z końcem września tego roku rozpoczęła się budowa dwóch budynków położonych przy ul. Watzenrodego 21-21A oraz Watzenrodego 19. Cena za metr kwadratowy mieszkania w obu budynkach to kwota 9190 złotych brutto. W tej cenie do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska oraz stanowisko postojowe w podziemnym garażu wielostanowiskowym. W kondygnacji podziemnej znajdują się także pomieszczenia wspólne tj. rowerowania, wózkownia i suszarnia. W obu realizacjach zaplanowane są łącznie 52 mieszkania w metrażu od 29 do 62 metrów kwadratowych, z czego, w tym momencie dostępnych pozostało 20 lokali mieszkalnych.

Po 20 latach na Rubinkowie

Z widokiem na zakole

Najbardziej prestiżowym projektem tego dewelopera jest Nobilis przy ulicy Przy Skarpie. To osiedle położone na wzniesieniu, z którego rozpościera się wspaniały widok na zakole Wisły. Firma oferuje mieszkańcom nie tylko apartamenty, ale także dostęp do pomieszczeń rekreacyjnych z osiedlową siłownią, czy kinem domowym i bilardem. Są też miejsca postojowe w hali garażowej i komórki lokatorskie. Powierzchnia mieszkań wynosi od 47 do 94 metrów kwadratowych, cena od 12 tysięcy złotych za metr, a termin odbioru to pierwszy kwartał 2025 roku.

Oferta premium w modzie

W ofercie firmy Marrow są mieszkania w inwestycji Zielone Stawki przy ul. Kniaziewicza 52. Budynek A jest gotowy do oddania, a dostępne metraże to ok. 42 lub ok. 55 metrów kwadratowych. Mieszkania w budynku B zostaną oddane na wiosnę przyszłego roku (metraże to ok. 42 lub ok. 48 metrów).

Inna inwestycja tej firmy to Biały Port przy ul. Popiełuszki/Rybaki. Koniec budowy zaplanowano na wiosnę 2024 roku, dostępne metraże to około 42 - 132 metrów kwadratowych.

Firma odmówiła nam przekazania informacji o cenach.

