Mieszkania TTBS w Toruniu. Kompleks na Rolniczej prawie gotowy. Dodatkowy nabór na Glinkach - na mieszkania przy ul. Poznańskiej 296D

Kompleks budynków przy ul. Rolniczej prawie gotowy. Ile mieszkania i jakie?

Jeśli chodzi o podłogi to standardem są płytki w łazience, wykładzina PCV w kuchni, a w pokojach panele. Ściany są pomalowane na biało, okna – białe PCV, a parapety z konglomeratu. Drzwi wewnętrzne? Z wypełnieniem typu plaster miodu, z okleiną enduro. Drzwi zewnętrzne natomiast - stalowe, wzmocnione z zamkiem antywłamaniowym.

TTBS kilka dni temu pochwaliło się, że szczęśliwie zmierza do finału inwestycji mieszkaniowej przy ul. Rolniczej 5-7. To kompleks dwóch budynków wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Pierwszy już stoi, drugi prawie jest już gotowy.

Nabór na mieszkania przy ul. Rolniczej TTBS prowadził na początku ubiegłego roku, kiedy też wykonawca inwestycji startował z budową. Generalnie, aby otrzymać lokum, trzeba spełnić określone warunki najmu, które toruński TBS opisuje na swojej stronie. Chodzi m.in. o kryterium dochodowe czy nieposiadanie prawa do innego lokalu w Toruniu lub sąsiedniej miejscowości.

Instalacje? Elektryczna, internetowa, dzwonkowa, domofonowa, C.O., wodno-kanalizacyjna, zamontowany jest także biały montaż elektryczny (gniazda i wyłączniki). Na osiedlu przy Rolniczej nie ma instalacji gazowej; ogrzewanie jest z sieci miejskiej.

Uwaga! Jest dodatkowy nabór na mieszkania na osiedlu Glinki

Ten dodatkowy nabór ruszył 24 kwietnia i potrwa do 10 maja, do godz. 13.00. W budynku będzie 75 mieszkań o powierzchni użytkowej od 30 do 59 metrów kwadratowych.