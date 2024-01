Studniówka 2024. Kameralny bal maturzystów z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu

Studniówka 2024. To najmniejszy tego typu bal w Toruniu

Studniówka Zespołu Szkół Muzycznych jest najmniejszą spośród tych organizowanych dla maturzystów ze szkół ponadpodstawowych w Toruniu.

- W tym roku w jednej klasie maturalnej mamy 13 uczniów - wyjaśnia Kinga Litowska, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych. - Co roku mniej więcej tylu ich jest. W najbardziej licznej klasie maturalnej w naszej szkole w ostatnich latach było 20 uczniów. Mamy więc bardzo kameralne studniówki. Z drugiej strony możemy się pochwalić co roku stuprocentową frekwencję maturzystów na balu. Wielu z nich bawi się na studniówce z osobami towarzyszącymi, więc liczba jej uczestników co roku wzrasta do kilkudziesięciu osób.