Studniówka 2024. Maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu bawili się w Warszewicach

Warszewice to wieś oddalona od Torunia o nieco ponad 20 kilometrów. Tu znajduje się Dom Weselny "U Jagody". Tu na studniówce w sobotę 20 stycznia bawili się maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

Studniówka 2024. Toruńskie IX LO tym razem poza miastem

To była druga w tym roku studniówka "U Jagody" w Warszewicach. Tydzień przed maturzystami z IX Liceum Ogólnokształcącego bawili się tu ci z VI Liceum Ogólnokształcącego. Do studniówkę do Warszewic zawitają jeszcze uczniowie z innych toruńskich szkół - z Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Decyzję o organizacji imprezy "U Jagody" podjął w IX Liceum Ogólnokształcącym komitet studniówkowy złożony z rodziców i uczniów. Przed rokiem bal tej szkoły odbył się w toruńskim hotelu "Filmar".