Studniówka 2024. Tak bawił się Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu

Studniówka 2024. Maturzyści z ZSOiT nr 13 w Toruniu znów bawili się pod miastem

Zajazd "Bumerang" spośród maturzystów ze szkół ponadpodstawowych w Toruniu wybrali jako miejsce studniówki tylko ci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. To zmiana w porównaniu w poprzednim rokiem. Dwanaście miesięcy temu ówcześni maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 bawili się na studniówce w hotelu "Ambasada" w Krobi.

Podtrzymana więc została tradycja balu w uczniów tej szkoły w podtoruńskich miejscowościach. W ubiegłym roku była to ta za wschodnią granicą Torunia, w tym - za północną. O lokalizacji studniówki oczywiście decydowali uczniowie i rodzice. To oni zaprosili na to wydarzenie dyrekcję szkoły, wychowawców klas maturalnych i innych nauczycieli pracujących w tej placówce.