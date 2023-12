Świetna wiadomość! Jedno świadczenie wzrośnie od 2024 aż o 1000 złotych. Sprawdź to Ciebie dotyczy

Kto otrzyma zasiłek stały w 2024

Świadczenie to kierowane jest do dwóch głównych grup osób: samotnie gospodarujących niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnej. Drugą grupę stanowią członkowie rodzin, spełniający te same kryteria co osoby samotne.