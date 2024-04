Szepty, wierzby, nurty, zaklęcia. W CSW w Toruniu otwarto nowe wystawy

"Wystaw się w CSW": coroczny konkurs i wystawa w Toruniu

- Niezmienny pozostaje charakter wydarzenia, które ma na celu stworzenie niezależnym fotografom okazji do zaprezentowania własnej twórczości szerszej publiczności – w ramach pokonkursowej wystawy odbywającej się w przestrzeni CSW, na której prace laureatów co roku oglądają tysiące zwiedzających. To także inicjatywa, która ma dać uczestnikom możliwość dzielenia się swoją pasją i zachęcić ich do dalszego rozwijania artystycznych zainteresowań - wyjaśnia Maja Sieja z CSW.

Od kilku lat jako specjalne wyróżnienie w konkursie "Wystaw się w CSW" przyznawana jest Nagroda Dyrektora CSW. To propozycja zorganizowania indywidualnej wystawy twórcy. Do tej pory swoje indywidualne ekspozycje zaprezentowali w CSW: Agnieszka Fiejka, Remigiusz Koniecko, Katarzyna Ewa Legendź, Baltazar Fajto, Iwona Germanek, Monika Cichoszewska i Krzysztof Marchlak. W tym roku wystawie "Wystaw się w CSW" towarzyszy pokaz fotografii zeszłorocznej laureatki konkursu – Doroty Raczyńskiej.

Po kolejnych etapach konkursu do wystawy "Wystaw się w CSW 2024" zakwalifikowane zostały prace 57 osób. Są to:

"Szepty. Wierzby. Nurty. Zaklęcia": wystawa fotografii w toruńskim CSW

Także do 28 kwietnia można tu oglądać wystawę "Szepty. Wierzby. Nurty. Zaklęcia. Dorota Raczyńska" laureatki konkursu "Wystaw się w CSW 2023".

W swojej pracy Dorota Raczyńska wsłuchuje się w historie święta solarnego w magicznym miejscu na Kaszubach, poznaje uczestników, bierze udział w obrzędzie. W innym miejscu drąży historie osadnictwa olenderskiego w Polsce, odkrywa specyficzny krajobraz, szuka śladów. Zauważamy jednak szybko, że jej prace nie polegają na przedstawieniu czy analizie faktów. Są bardziej poszukiwaniem energii i znaczeń, próbami uchwycenia genius loci – tego konkretnego kręgu kaszubskiego, jak i starorzeczy oraz owego „prawdziwie swojskiego mazowieckiego” krajobrazu. W cudzysłowie, bo jedna z najbardziej widzialnych migracji w nowożytnej Europie zostawiła swój ślad nie w postaci wpływów architektonicznych, ale przekształcenia krajobrazu, który później „nasi” poeci opiewali jako własny. Wsłuchajmy się wraz z autorką w szepty tych historii, popatrzmy w nurty wody, blask słońca między drzewami. Co te miejsca mówią? Co one znaczą? Co o nich wiemy? Co z nich czerpiemy? - wskazuje Joanna Kinowska, kuratorka wystawy "Szepty. Wierzby. Nurty. Zaklęcia. Dorota Raczyńska".