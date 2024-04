Test siły "Aniołów". Apator Toruń kontra Betard Wrocław. Znamy składy!

Piątkowy mecz na własnym torze z Betardem Wrocław jest świetną okazją. Goście to jeden z najpoważniejszych pretendentów do finału PGE Ekstraligi, więc będzie można sprawdzić na co stać te nasze "Anioły". Wrocławianie sezon rozpoczęli także z mieszanymi nastrojami, na własnym torze odnieśli dość wymęczone zwycięstwa z Falubazem Zielona Góra i ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Świetny był w tych meczach Artiom Łaguta, ale marnie wypadał Tai Woffinden. Więcej także spodziewano się po sprowadzonym z Ostrowie juniorze Jakubie Krawczyku.