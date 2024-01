Tabor toruńskiego MZK wzbogaci się o cztery nowe autobusy hybrydowe

Obecny tabór toruńskiego MZK

Aktualnie wszystkie autobusów są wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne, monitoring, ponad 83 procent w automat biletowy. 100 procent to autobusy niskopodłogowe. Tych udogodnień nie mają tylko dwa zabytkowe jelcze i pojazd nauki jazdy.

Cztery, a może nawet sześć

Uruchomiony właśnie przetarg dotyczy zakupu czterech autobusów hybrydowych z opcją zakupu dwóch dodatkowych autobusów o takich samych parametrach. Zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ogłaszaniu postępowań przetargowych powyżej progów unijnych 17 stycznia 2024 r. ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a gdy zostanie w nim opublikowane (zwykle w ciągu kilku dni od daty przesłania), dokumentacja przetargowa zostanie zamieszczona na stronie BIP MZK.

Termin składania ofert wyznaczono na 19 lutego 2024 roku. Planuje się, że pojazdy trafią do Torunia w terminie do 12 miesięcy od chwili podpisania umowy, czyli w pierwszym lub drugim kwartale 2025 r. Zakup będzie finansowany ze środków własnych Gminy Miasta Toruń.

Będą to pojazdy klasy MAXI, o długości około 12 metrów, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone m.in. w system informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację, urządzenia do sprzedaży biletów, WiFi, łącza USB i system detekcji i gaszenia pożarów.