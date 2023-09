Tak było na dożynkach gminnych w Kamionkach pod Toruniem. Zobaczcie galerię zdjęć

Pogoda dopisała i humory też

Dożynki to jedno z najważniejszych i najbarwniejszych świąt ludowej tradycji w Polsce. To czas, kiedy rolnicy świętują zakończenie żniw i zbierają plony swojej ciężkiej pracy. Jednak Dożynki to nie tylko okazja do dziękczynienia za obfite plony, ale także do wspólnego świętowania, prezentowania pięknych strojów ludowych, degustowania regionalnych potraw i przede wszystkim, do zaprezentowania kreatywnych dekoracji związanych z plonami rolnymi.