Wstępniaczek piernikaliowy. Studenci już rozgrzewają się przed ich świętem!

Studenci rozgrzali się przed Piernikaliami

Za niecałe dwa tygodnie odbędą się Piernikalia. Jest to największe święto studentów, na które czekają już od pierwszych dni roku akademickiego. Tym razem Samorząd Studencki UMK postawił na zupełnie nową aurę – bajkową. Tegoroczny motyw nawiązuje do bajek i fantastyki. Daje to dużą możliwość w doborze strojów. Z pewnością na ulicach miasta i na kampusie na początku maja ujrzymy niejednego Harry’ego Pottera czy Alicję z Krainy Czarów.