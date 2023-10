Tak było na wyjątkowej wystawie oldtimerów w Muzeum Twierdzy Toruń. Samochody z duszą i historią! GALERIA Łukasz Lipiński

W niedzielę, 8 października, odbyła się wystawa oldtimerów w Twierdzy Toruń. Zapraszamy do wyjątkowej galerii, gdzie przeniesiemy Was w świat zabytkowych samochodów, które kuszą elegancją, charakterem i historią. To prawdziwe motoryzacyjne arcydzieła. Zobaczcie sami!