Toruń. Czego potrzeba na Jarze? "Nowości" pytają, a mieszkańcy wyliczają: pubu, pizzerii, marketu...

Niedawno pisaliśmy o cukierniczej ofensywie na Jarze. Działa już cukiernia z piekarnią "Piekuś", ale niebawem otworzą tutaj swoje lokale także "Lenkiewicz" i "Wiślańska". Na co jeszcze liczą mieszkańcy, jeśli chodzi o handel, usługi, gastronomię? O to zapytaliśmy przy tej okazji.

Mieszkańcy wyliczają: pub, pizzeria, paczkomaty, markety, warzywniak...

Pizzeria z dobrym jedzonkiem - to powtarza się w wielu zgłoszeniach. Zaraz za nią - pub. Ale nie byle jaki! Tutaj mieszkańcy mają konkretne oczekiwania. "Taki, w którym kulturalnie można napić się piwa i obejrzeć mecz", "Zaraz stałby się centrum osiedlowym" - piszą mieszkańcy.

A co już jest na Jarze? Nie tylko dziesiątki bloków i tysiące mieszkańców. Na osiedlu działają już sklepy takie jak Intermarche czy Rossmann, a obok wspomnianego "Piekusia" kusi też "Restauracja u Piekarzy". Jest naprawdę dużych rozmiarów plac zabaw, który przyciąga na Jar dzieci z rodzicami z innych części miasta. Swój punkt otworzyła na osiedlu Poczta Polska, będzie szkoła i buduje się kościół. Intensywnie rozwija się infrastruktura drogowa: ulice, chodniki i ścieżki rowerowe. Wreszcie, miesiąc temu uruchomiono linię tramwajową na Jar.

Dyskusje mieszkańców o boiskach osiedlowych: jedni za, inni przeciw

W mediach społecznościowych, ale i w realu, mieszkańcy Jaru gorąco dyskutują teraz o boiskach osiedlowych i innych punktach rekreacji. Trudno się temu dziwić. Zamieszkało tutaj wiele rodzin z dziećmi lub nastolatkami. Poza tym dorośli również lubią sobie pograć, pobiegać etc.

Najwięcej emocji budzą boiska osiedlowe, takie między blokami. Zdaniem jednych, bardzo takich brakuje. W opinii drugich to zły pomysł, którego realizacja szybko zemści się na spokoju mieszkańców.

-Na Jarze brakuje boisk. Nie musi to być od razu pełnowymiarowy stadion czy nawet orlik. Wystarczy porządne, ogrodzone, przyzwoite boisko. W naszym mieście jest wiele osiedli, gdzie boiska są wkomponowane między bloki. Sama się na takim osiedlu wychowałam (było to Rubinkowo 2). Boisko było przed blokiem; graliśmy na nim w kosza, w piłkę nożną, a zimą wylewało się tu lodowisko. Nikomu nie przeszkadzały dzieci, zabawa i hałasy - pisze pani Katarzyna.

Zdaniem innych, boiska są potrzebne, ale nie pod blokami. Powód? Zaczną się hałasy tuż pod oknami. Jeszcze inni zgłaszają, że przydałby się cały kompleks sportowy. - Coś w rodzaju centrum sportowego. Takiego, jakie jest na Skarpie. Z boiskami, kortami, letnimi basenami. Jeśli młodzież się nudzi, to jest to pierwszym krokiem do wandalizmu itp., a sport zawsze wszystkim wychodzi na zdrowie - takiego zdania jest jeden z mieszkańców Jaru, który też odpowiedział na pytanie "Nowości".