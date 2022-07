Tak było w Ostrowie - kibice Apatora wciąż kochają Chrisa Holdera

Żużlowcy For Nature Solutions Apatora Toruń nie zachwycili, ale ostatecznie wygrali w Ostrowie z Argedem Malesą 47:43 i przyklepali awans do fazy play off. Na mecz wybrała się spora grupa kibiców Aniołów, która bardzo ciepło przyjęła Chrisa Holdera. Australijczyk wcześniej przez 14 lat reprezentował zespół z Torunia. Oto nasza fotorelacja ze spotkania w Ostrowie:

Marcin Orłowski