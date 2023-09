Tak można pomóc schronisku dla zwierząt w Toruniu w okresie jesienno-zimowym [WIDEO]

Zwierzęta w schornisku

Sezon jesienno-zimowy generuje wiele potrzeb, których schronisko bez pomocy wielu miłośników zwierząt nie jest w stanie zrealizować. W bieżącym roku na świat przyszło dużo więcej kotów. Do schroniska wciąż trafiają całe mioty, co przekłada się na dodatkowe potrzeby – szczególnie specjalistycznej karmy, która jest znacznie droższa niż ta dla kotów dorosłych.

Co jest potrzebne?

– Zaczynamy przygotowywać się do zimy – mówi Hortensja Saj. – Zaczynamy zbierać koce, szczególnie lekkie i polarowe. To jest ważne ze względu na to, że możemy je wyprać – dodaje.