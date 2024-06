Tak wyglądały początki toruńskiego żużla. Niesamowite zdjęcia sprzed ponad 90 lat [galeria]

Zimą właśnie w jego ręce trafiła niesamowita kolekcja zdjęć Ksawerego Borowskiego, założyciela i prezesa Klubu Motocyklistów Bydgoszcz. W zbiorze liczącym dokładnie 214 fotografii przeszło połowa pokazuje przedwojenne początki żużla, czy raczej dirt-tracku, jak wówczas mówiono. A że bydgoszczanie przyjeżdżali oczywiście do Torunia, w kolekcji nie brakuje także ujęć z naszego miasta, gdzie pierwsi żużlowcy ścigali się na stadionie na Chełmińskim Przedmieściu, istniejącym do początku lat 70. na miejscu obecnych wieżowców przy ulicy Bema.

Krzysztof Borowski, wnuk Ksawerego, wyraził zgodę na publikację fotografii, co z przyjemnością czynimy.

- Te zdjęcia były dotąd w naszym domu i w naszych albumach. Do tej pory nie były szerzej prezentowane, więc bardzo się cieszę, że teraz mogą zostać opublikowane. Jestem wnukiem Ksawerego, a albumy po dziadku, którego niestety nie zdążyłem poznać, bo zmarł jeszcze zanim się urodziłem, mam po babci. Wszystko, co o nim wiem, wiem właśnie od babci. Opowiadała, że dziadek nie żałował pieniędzy na sprzęt fotograficzny. W rodzinie była cała kolekcja aparatów. Niestety, większość nie dotrwała do dziś, bo teraz mam dosłownie pojedyncze, a wiele innych zaginęło jeszcze w trakcie II wojny światowej. Są za to zdjęcia. Wiem od Jarka Gamszeja, że do tej pory z okresu przedwojennego znane były tylko pojedyncze fotografie. Cieszę się, że teraz można to uzupełnić - powiedział Krzysztof Borowski.