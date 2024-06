Uczniowie na piątkę, a nawet na 5,51. Oto najlepsza klasa w Toruniu

- Gratuluję wszystkim uczniom, którzy przez cały rok pracowali na tę bardzo wysoką średnią. Konkurencja między klasami była bardzo wysoka i do końca nie wiedzieliśmy, kto tę nagrodę odbierze. Gratuluję wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy przyczynili się do tego, że to uczniowie 4b otrzymują te nagrody i mają dziś wewnętrzną satysfakcję z tego, że warto było się uczyć. Efekty widać - powiedział Paweł Gulewski, prezydent Torunia, który uhonorował zdolną klasę.

Świadectwa szkolne dostaje się co roku, ale nie lada to gratka, móc otrzymać je na Rynku Staromiejskim na oczach nie tylko rodziców i kolegów, ale także mieszkańców Torunia i turystów. Wyróżnienia dla najlepszych klas wręcza się w Toruniu od 2018 roku, a tym razem przyszła kolej na uczniów 4b z SP nr 5 . Czternaścioro dziewcząt i trzynastu chłopców wchodząc na scenę zdawało się czuć lekką tremę, ale pierwsze lody szybko zostały przełamane i każdy spośród najlepszych z najlepszych z uśmiechem na twarzy odebrał swoje świadectwo.

- Jestem bardzo dumny z mojej klasy i bardzo się cieszę z tego osiągnięcia. Dzieci na to naprawdę zasłużyły, ponieważ przez cały rok były bardzo zmotywowane do nauki. Uczyły się nie tylko dla ocen, ale po prostu, żeby mieć wiedzę w głowie. Gratuluję im z całego serca. Wyjście na scenę sprawiło, że byli pewnie troszeczkę zestresowani, ale z pomocą rodziców daliśmy radę. Wszyscy byli zmotywowani, więc wyszło pięknie. Moja klasa jest bardzo zgrana. Wszyscy chcą robić wszystko razem, nie ma w niej żadnych podziałów. Teraz dla dzieci przychodzi czas na zasłużony odpoczynek i wakacje - powiedział Paweł Wiśniewski, w SP nr 5 nie tylko wychowawca klasy 4b, ale także nauczyciel języka angielskiego.

Na zamek i pokaz VR

- Jesteśmy razem w szkole od początku - powiedział Jakub Lipiński, przewodniczący 4b, w rozmowie z naszą redakcją ze swadą dzielący się wrażeniami ze szczególnego dnia. - Wszyscy się znamy i lubimy, bo chodziliśmy do jednej klasy już kolejny rok. Bardzo się cieszę, że pan prezydent wręczył nam nasze świadectwa, tak jak cieszę się z otrzymanych nagród. Najbardziej cieszy jednak samo to, że to właśnie nasza klasa zajęła pierwsze miejsce i ma najlepszą średnią. Wiadomo, że teraz wszyscy będą na nas patrzeć i mówić, że to jest właśnie ta klasa, która była najlepsza, ale to też nas cieszy. Teraz możemy świętować. Idziemy razem na lody, potem będą jeszcze gogle VR. Świętować będziemy więc razem, a potem wracamy do domów - powiedział uszczęśliwiony Kuba.

A oto nazwiska wszystkich uczniów klasy 4b, którzy rozpoczęli wakacje od odebrania wyróżnień na scenie: Marta Bardońska, Edmund Bielicki, Józefina Dawidowicz, Helena Dawidowska, Elena Dybicka, Maksym Frączek, Ignacy Górecki, Ignacy Komorowski, Lena Kozłowska, Agnieszka Król, Jarosław Kucko, Tymon Lachowski, Jakub Lipiński, Tomasz Łoboda, Nikodem Milczarek, Jakub Morawski, Zofia Nowakowska, Oliwia Ordon, Kinga Pietrzak, Dawid Raman, Ines Stawicka, Julia Streich, Zuzanna Szczepańska, Karolina Świerzyńska, Diana Vlasenkova, Antoni Wesołowski, Fabian Ziółkowski.