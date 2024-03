Takie są aktualne warunki i kwoty renty socjalnej w 2024 roku: Kto może się starać? pm

Renta socjalna to ważne świadczenie dla wielu Polaków. Warto wiedzieć, że nie jest zależna od stażu pracy ani przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać te pieniądze trzeba jednak spełnić określone kryteria. W naszym artykule dowiesz się, co trzeba zrobić, by skorzystać z renty socjalnej w 2024 roku, jakie są warunki oraz komu przysługuje.