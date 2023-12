Targi Pracy w toruńskim gastronomiku. Sprawdź, kto szuka młodych do pracy

Na czwartkowe Targi Pracy w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Osikowej przyszli uczniowie toruńskich liceów, techników i branżówek. Chcieli zapoznać się z ofertą potencjalnych pracodawców i poszukać dla siebie drogi na przyszłość.

- Chcemy, żeby młodzi ludzie nabyli orientacji na rynku pracy, żeby zapoznali się ze specyfiką różnych branż, z zasadami funkcjonowania poszczególnych instytucji - tłumaczy Marcin Gawełek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu. - To co mają im do zaoferowania pracodawcy to nie tylko zajęcie na stałe, ale też praca sezonowa i dorywcza na przykład w weekendy. Zainteresowanie jest bardzo duże, co naprawdę cieszy.