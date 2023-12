WOŚP 2024 w Toruniu. Sztaby mają już wolontariuszy. Na co będą zbierać podczas finału?

WOŚP 2024 w Toruniu

W Toruniu swoich wolontariuszy - jak co roku - wystawią trzy sztaby. Pierwszy z nich to sztab główny, odpowiedzialny za najważniejsze finałowe imprezy, drugi - to sztab na Skarpie działający przy III LO im. Lindego oraz ostatni - najmniejszy, ale bardzo prężny - sztab przy Szkole Podstawowej nr 1 na starówce. Rekrutacja wolontariuszy we wszystkich tych miejscach jest już zakończona. Teraz trwają prace nad przygotowaniem finałowych atrakcji.