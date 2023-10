Te psy czekają na nowy dom. Możesz je adoptować z toruńskiego schroniska dla zwierząt mfred

Smutne, często z podkulonym ogonkiem. Z reguły takie psy trafiają do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Ich życie jednak nie musi tak wyglądać. Mają dużą szansę na adopcję. Choc ciągle psów trafiających do toruńskiego przytuliska jest wiele, to jednak dużo z nich może liczyć na adopcję. Coraz więcej osób decydując się na psa wybiera tego, który znajduje się w schronisku. Może ty też się zdecydujesz? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do schroniska dla zwierząt i czekają na nowy dom.