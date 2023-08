Brawo. Te osoby adoptowały psy ze schroniska dla zwierząt w Toruniu

Zwierzęta w schronisku gotowe do adopcji

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu ma długa tradycję. Istnieje w mieście od 60 lat i od tego czasu opiekuje się czworonogami. Najwięcej przebywa w nich psów i kotów, choć pod swoje skrzydła brane są wszystkie zwierzęta. Często trafiają do placówki w złym stanie zdrowia, porzucone. Tu znajdują fachową opiekę.

Do schroniska przyjmowane są wszystkie zwierzęta, często w złym stanie zdrowia. Każde musi przejść kwarantannę w czasie której jest odrobaczane, szczepione przeciwko chorobom wirusowym i chipowane. Następnie szczepione przeciwko wściekliźnie oraz sterylizowane. Tak zaopiekowane psy czekają w schronisku na adopcję i nowych właścicieli. Ludzie, którzy chcą wziąć do domu zwierzaka ze schroniska na szczęście w Toruniu nie brakuje.