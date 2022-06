Te samochody przyciągają złodziei. Są najczęściej kradzione w Polsce

Kradzieże aut to zmora polskich kierowców. Co prawda nie są one już tak liczne jak jeszcze kilkanaście lat temu, ciągle jednak rocznie z polskich dróg znika kilka tysięcy samochodów rocznie.

Z oficjalnych raportów wynika, jak czytamy na moto.pl, że w zeszłym roku z polskich dróg w wyniku kradzieży zniknęło ponad siedem tysięcy samochodów. Zostały one wyrejestrowane.