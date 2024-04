Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogę się przydać!

Kody MMI i USSD - czym są?

Na telefonie są specjalne kody MMI, które są stosowane przez zaawansowanych użytkowników, którzy chcą dostać się do ukrytych, niewidocznych funkcji dostępnych w oprogramowaniu smartfonu. Jednak nie trzeba być ekspertem, aby móc z nich korzystać, dlatego teraz każdy z nas może po nie sięgnąć. Co więcej, z zasady kody te są oparte o podobne, z którymi mieliśmy styczność już od lat. Po czym jest poznać? Kody MMI mają symbole: Kratki (#) oraz gwiazdki (*). Man-Machine-Interface, czyli MMI to ogólna nazwa kodów dzielonych na:

USSD

SS

SIM

Najlepiej znamy z pewnością te pierwsze, czyli USSD. To one służą do wysyłania żądań np. do operatora sieci. Inaczej mówiąc: wysyłają żądania poza urządzenie. Niegdyś, w przypadku starych telefonów na kartę pozwalało to na szybki sprawdzenie stanu konta.