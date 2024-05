Klienci ciuchlandów zaczęli stawiać na jakość. Nieraz trafiają na prawdziwe "perełki"

- W tym miejscu jestem od dziewięciu lat - mówi. - Na pewno nie jest to już to, co w poprzednich latach. Klientów jest mniej, koszty rosną, więc musiałam posiłkować się wprowadzeniem nowego towaru, jak na przykład chemii z Niemiec, nowych ubiorów lub torebek. Inaczej nie dałabym rady. Ale nie narzekam, bo lubię robić to, co robię. Kiedyś lepiej kręcił się biznes, bo nie było tylu ciuchów różnych marek w różnych cenach w sklepach. Schodziło więc wszystko w ciuchlandach. Dziwi mnie tylko to, że dzisiaj niby tyle mówi się o ekologii, o nadawaniu różnym rzeczom drugiego życia, ale w przypadku "lumpków" tego nie widać.