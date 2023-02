Te używane auta do 6 tysięcy złotych warto, a nawet powinno się kupować. Nie są najmłodsze, ale trzymają się dzielnie

6 tysięcy wystarczy na ten model

Okazuje się, że za dość przystępna kwotę do 6 tysięcy złotych można kupić używany samochód, który jeszcze przez jakiś czas posłuży nowemu właścicielowi. Co prawda te auta w większości są już pełnoletnie, to jednak spora ich liczba oraz dostępność części zamiennych i w miarę niekomplikowana budowa sprawiają, że cały czas cieszą się powodzeniem. Oczywiście wspólna jest tylko cena do 6 tysięcy złotych. Stan poszczególnych egzemplarzy może być różny. Jedno auto tego samego producenta, o które dbali poszczególni właściciele może być w bardzo dobry stanie. Inne, pozbawione takiej opieki i regularnych wymian oleju, filtrów i innych eksploatacyjnych podzespołów może sprawiać problemy. Kupując więc auto za 6 tysięcy, jak czytamy na moto.pl, czasami trzeba liczyć się z dodatkowymi wydatkami. Przedstawiamy kilka modeli, które pomimo upływu lat cieszą się dobrą opinia wśród użytkowników.