Tego nie rób przed i po szczepieniu na COVID-19! Oto, co osłabia działanie szczepionki! Sprawdź ważne i cenne szczegóły

Zobacz wideo: W Toruniu rozpoczęły się masowe szczepienia przeciwko COVID-19

Jaką skuteczność mają szczepionki na COVID-19? Sprawdź

Co osłabia działanie szczepionki na COVID-19?

Jak podaje portal.abczdrowie.pl, powołując się na Perspectives on Psychological Science, reakcję organizmu na szczepionkę mogą osłabiać czynniki środowiskowe, genetyka, kondycja fizyczna i psychiczna . Naukowcy podkreślają, że już same stresory (bodźce odpowiadające za stres) wpływają negatywnie na układ immunologiczny. Stres sprzyja wręcz rozwojowi infekcji!

Ważne! Te leki osłabiają działanie szczepionki na COVID-19!

To niejedyne leki, których lepiej unikać przed i po szczepieniu na COVID-19! Sprawdźcie listę w poniższym artykule.

Gorączka po szczepieniu. Co robić?

Jak przygotować się na szczepienie?

Niewątpliwie szczepionka chroni przez zachorowaniem na COVID-19, jednak czynniki stresogenne mogą osłabiać jej skuteczność. Są jednak sposoby, by zminimalizować to ryzyko, a nawet podwyższyć efektywność preparatu. 24 godziny przed szczepieniem warto postawić na intensywny ruch, a potem dobry sen. Ważna jest też zbilansowana dieta, bogata m.in. w witaminę D3. W dniu szczepienia nie warto też pomijać śniadania i kolejnych posiłków. Do zastrzyku nie trzeba być na czczo.