Ten dodatek dla emerytów będzie podwyższony. Kto dostanie dużą sumę pieniędzy? Tym seniorom przysługuje emerytura honorowa

Dla kogo emerytura honorowa?

Jednym z dodatkowych świadczeń, na które mogą liczyć seniorzy jest emerytura honorowa. To pieniądze przysługują tym, którzy ukończyli sto lat. Jest to świadczenie honorowe wypłacane co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wyniosła 71,8 lat, a kobiet 79,7 lat. W 2021 roku w Polsce żyło 2200 osób, które ukończyły 100 lat. Do honorowej emerytury mają prawo wszyscy, którzy ukończyli 100 lat, bez względu, czy pobierają inne świadczenia. Konieczne jest tylko posiadanie polskiego obywatelstwa.

Emeryturę honorową wypłacają:

ZUS

KRUS,

MSWiA,

MON.

O emeryturę honorową mogą ubiegać się także osoby, które nie nabyły prawa do emerytury, czyli nie mają odpowiedniego stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).