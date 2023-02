Tenis. Magda Linette nie boi się odważnych zdjęć. Zobacz przykłady! [13.02]

Sześć razy trzecia runda

W wielkoszlemowych turniejach startuje regularnie od sezonu 2015. Największymi sukcesami we wszystkich z nich - Australian Open, French Open, Wimbledonie i US Open było dotarcie do trzeciej rundy, przy czym w Paryżu i Londynie udało jej się do dwukrotnie. W grach deblowych trzecią rundę osiągnęła raz, w 2018 roku w Nowym Jorku.