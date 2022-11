Teraz łatwiej stracisz prawo jazdy! Zobacz, jak zmieniły się przepisy

Weszły nowe przepisy dotyczące przyznawania kierowcom punktów karnych. Od 17 września 2022 roku o wiele łatwiej stracić prawo jazdy. Za co dostaniemy więcej punktów karnych? Czy zdołamy je szybko usunąć? OTO SZCZEGÓŁY! >>>>>

Weszły nowe przepisy dotyczące przyznawania kierowcom punktów karnych. Od 17 września 2022 roku o wiele łatwiej stracić prawo jazdy. Za co dostaniemy więcej punktów karnych? Czy zdołamy je szybko usunąć? Oto szczegóły!

Zmiany przepisów już od połowy września

Od 17 września w życie wejdą nowe przepisy związane z tym, za co dostaniemy punkty karne i jak wiele. Z zasady to właśnie za najniebezpieczniejsze wykroczenia możemy spodziewać się szczególnie dotkliwych kar. Jednocześnie będzie utrudnione usuwanie punktów karnych. Rozwiązania te mają na celu "zachęcenie" kierowców do bezpiecznej, przemyślanej jazdy.

Co zmienia się w przepisach?

W przepisach zmieni się m.in., to kiedy będą kasować się punktu karne. Z zasady będą one znikały dopiero po dwóch latach — licząc oczywiście od daty opłacenia mandatu. Znaczące podniesienie kary za wykroczenia drogowe. Dotyczyć to będzie zarówno wysokości mandatów, jak i liczby przyznawanych punktów karnych. W praktyce więc kierowcy nieostrożni, mający ciężką nogę mogą szybciej stracić prawo jazdy.

Za co dostaniemy najwięcej punktów karnych?

Najwięcej punktów karnych dotychczas mogliśmy dostać w liczbie 10. Jednak obecnie za najcięższe przewinienia kara ta wzrośnie aż do 15 punktów. Otrzymamy je za:

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (lub bezpośrednio za przejściem);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię, jeśli kierujący wjeżdża w drogę poprzeczną;

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych lub też wchodzącemu na nie;

Ominięcie pojazdu z tym samym kierunkiem jazdy, który ustępuje pierwszeństwa pieszym;

Niezatrzymanie się do kontroli, również ucieczka;

Spowodowanie wypadku drogowego lub nawet katastrofy w ruchu lądowym;

Niezatrzymanie pojazdu wtedy, gdy przez jezdnię przechodzi osoba niepełnosprawna, dodatkowo używająca specjalnego znaku lub mająca jasno widoczną niepełnosprawność;

Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych oraz bezpośrednio za nimi;

Zignorowanie sygnału do kontroli ruchu drogowego w celu uniknięcia kontroli;

Kierowanie pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości lub znajdując się pod wpływem środków odurzających;

Kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków mających podobne działanie.

Przekroczenie dozwolonej prędkości - ile punktów karnych?

Zwiększenie przyznawanych punktów karnych nie ominęło również problemu przekraczania prędkości. Tu w najgorszym przypadku możemy dostać aż 15 punktów karnych. W "najlepszym" jedynie 3. Szczegóły dotyczące "widełek" dozwolonej prędkości znajdą się w galerii.

Co z usuwaniem punktów karnych?

Dotychczas standardową praktyką niejednego kierowcy było zrobienie specjalnego kursu pozwalającego na usunięcie punktów karny. Obecnie już nie będzie to możliwe. Co więcej, punkty będa anulowane dopiero po upływie dwóch lat, licząc to nie od dnia popełnienia wykroczenia, a od dnia opłacenia mandatu.

Kiedy tracimy prawo jazdy?

Co do zasady utrata prawa jazdy ma miejsce wtedy, gdy zdobędzie 24 punkty karne. Automatyczna utrata prawa jazdy odbywa się szybciej, jeśli nasze prawo jazdy ma mniej niż rok. Wtedy wystarczy mieć 20 punktów. Jeśli stracimy prawo jazdy, musimy ponownie przystąpić do egzaminu, aby móc siąść za kółkiem. Szczegóły w galerii!