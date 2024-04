Przejścia dla pieszych w Toruniu. Po interwencji „Nowości” będą zmiany. Gdzie jeszcze torunianie oczekują korekty?

Dwa przejścia w centrum Torunia

Jednym z najczęściej wskazywanych przejść dla pieszych przez mieszkańców Torunia było przy Szosie Chełmińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia, niedaleko Cinema City. Mieszkańcy wskazywali m.in. to, że na zielone światło czeka się bardzo długo oraz że łatwo tam o potrącenie. Wskazano, że gdy samochodów jadących od strony Czerwonej Drogi i skręcających w Szosę Chełmińską jest dużo, zdarza się, że przejeżdżają przez przejście na pieszych, na którym zapaliło się już zielone światło. Co na to Miejski Zarząd Dróg?