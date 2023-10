The New Electric Ballroom – nowy spektakl w Teatrze Horzycy w Toruniu. Mamy przedpremierowe zdjęcia!

O czym jest spektakl „The New Electric Ballroom”?

Historia Bredy i Klary opowiada o rozpamiętywaniu tego, co wydarzyło się na szkolnej potańcówce 40 lat wcześniej. W obsesję wspomnienia wciągają także swoją młodszą siostrę, Adę, odcinając się jednocześnie od społeczeństwa. Dotyka ich piętno małej miejscowości, gdzie mała plotka potrafi urosnąć do wielkich rozmiarów i zostać na językach ludzi przez długie lata. Jedyną osobą, którą siostry do siebie dopuszczają jest dostawca ryb. Staje się on powiernikiem sekretów i łącznikiem między światami. „The New Electric Ballroom” to poruszająca opowieść o tym, jakie skutki może mieć żerowanie na plotce i życie w małej miejscowości, gdzie takie informacje rozchodzą się szybciej niż można by pomyśleć.