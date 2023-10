Ta, którą kocham. Pełnometrażowy film dokumentalny Pawła Hejbudzkiego z toruńskim wątkiem w tle

Poszukiwanie miłości i prawdy

Ta, którą kocham. Taki tytuł nosi pełnometrażowy film dokumentalny Pawła Hejbudzkiego, pochodzącego z Torunia reżysera. Głównym motywem jest poszukiwanie miłości w jej mamie wobec siebie, córki. Jest to historia uniwersalna, dotykająca nie tylko głównej bohaterki, która mierzy się z przeszłością, ale też oddziałująca na odbiorcę. A zaczęło się od rodzinnego dramatu, który kilka lat temu rozegrał się na ul. Boboli w Toruniu, w wyniku którego doszło do morderstwa. Nie to jest jednak najważniejsze w tym filmie. Kilka tygodni przed śmiercią do Pawła Hejbudzkiego zadzwonił jego przyjaciel, Mariusz, który podzielił się z nim informacją, że jest adoptowany.