TikTok oszalał na punkcie tego trendu! W 2024 roku nadeszła era „mob wife” Katarzyna Kucharczyk

TikTok jako jedna z najpopularniejszych platform społecznych co chwilę wprowadza różne trendy w każdej dziedzinie życia. Nie ominęło to również strefy beauty. Twórcy z całego świata już dzielą się pomysłami na nowy makijaż dzienny. Co będzie modne w pierwszych miesiącach 2024 roku? Zapraszamy do lektury makijażowego miniporadnika.