To jedzą pacjenci Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Pysznie, zdrowo, kolorowo. Zobacz zdjęcia!

“Dobry posiłek w szpitalu” to program, którego głównym celem jest podniesienie jakości posiłków dla pacjentów oraz zapewnienie im edukacji żywieniowej, która jest bardzo ważna, zwłaszcza w powrocie do pełnej sprawności. W Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu również on obowiązuje. Co znajdziemy na talerzach pacjentów? Kto dba o ich posiłki? Sprawdzamy!

Dobry posiłek w Szpitalu Miejskim w Toruniu

Zajrzeliśmy do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, by przyjrzeć się bliżej posiłkom, które dostarczane są każdego dnia pacjentom. Odpowiada za nie zewnętrzna firma Impel Catering oferująca catering dla szpitali już od 25 lat. Od 6 października 2023 roku Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu dołączył do programu „Dobry posiłek w szpitalu”, dzięki któremu w szpitalach w całej Polsce znacząco poprawiła się jakość żywienia. Jadłospis ustalany jest wcześniej z dietetykiem, który dba o to, by wszelkie niezbędne wartości odżywcze były dostarczone pacjentom, zwłaszcza że ci nierzadko mierzą się z wieloma schorzeniami. Zdrowa dieta jest kluczowa w procesie zdrowienia, o czym tak często mówią specjaliści żywienia. Przyglądając się temu, co ląduje na talerzach pacjentów, trudno powstrzymać się przed spróbowaniem. Posiłki są kolorowe, pięknie pachną i z pewnością cieszą pacjentów, którzy czekają na ich podanie. W jadłospisie dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, który publikowany jest z wyprzedzeniem na stronie internetowej firmy Impel Catering, posiłki podzielone są na kategorie diet – dieta podstawowa, lekkostrawna, cukrzycowa, niskotłuszczowa, bezlaktozowa, bezglutenowa, wegetariańska, bogatobiałkowa, papkowata lekkostrawna, płynna wzmocniona, kleikowa, chirurgiczna, przeszczepowa, żołądkowa oraz do sondy.

Nowoczesna kuchnia, pyszne posiłki

Skontaktowaliśmy się z Elżbietą Kantowicz, prezeską firmy Impel Catering, by dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonuje kuchnia, gdzie przyrządzane są posiłki i kto o nie dba. Dzień w szpitalnej kuchni rozpoczyna się między godziną 5.30 a 6.00. Przychodzi tzw. pierwsza zmiana, która dba o to, by produkty dostarczone wcześniej przez dostawców były poddane odpowiedniej obróbce cieplnej. Posiłki przygotowywane są do godz. 18.30, także na kolejny dzień.

– Zespół pracowników składa się z sześciu osób, które każdego dnia dbają o to, by posiłki były dobrze przygotowane i przede wszystkim dostarczone do pacjentów. Najważniejszy jest dla nas pacjent i zawsze na uwadze mamy to, by dostarczono mu posiłek zgodnie z zapotrzebowaniem – podkreśla Elżbieta Kantowicz. – Dieta dla pacjenta jest trochę bardziej skomplikowana z uwagi na różne schorzenia. Produkty dostarczane do kuchni Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu są już częściowo gotowe do przygotowania, np. ziemniaki są już obrane, co bardzo ułatwia pracę. Podobnie jak informatyczny system IMFOOD, dzięki któremu możliwe jest stałe konsultowanie jadłospisu z dietetykiem czy automatyczne zamieszczenie zdjęć posiłków na stronie internetowej. – Każdego dnia przygotowujemy około sześciuset posiłków dla około dwustu pacjentów szpitala. Zapewniamy różne diety, by sprostać oczekiwaniom pacjentów. Należy mieć jednak na uwadze, że niektórzy pacjenci otrzymują trzy posiłki, inni cztery, a jeszcze inni pięć, w zależności od potrzeb, o czym decyduje dietetyk – podkreśla Elżbieta Kantowicz.

Po przygotowaniu posiłków pracownicy dostarczają je do pacjentów za pomocą specjalnych wózków, dzięki którym zachowana jest wysoka temperatura, by jedzenie było ciepłe i smaczne. A po uśmiechach pacjentów widać, że to, co znajduje się na ich talerzach, rzeczywiście takie jest.

– Toruńska kuchnia jest nowa, wyremontowana i przede wszystkim nowoczesna. Tak, by spełniała wymagania współczesnego świata i ułatwiała pracownikom wykonywanie pewnych czynności. Oszczędzamy przy tym nie tylko prąd, ale też czas – podkreśla Elżbieta Kantowicz.

A co znajdziemy w menu?

Przeanalizowaliśmy dietę podstawową, która trafiła na talerze pacjentów w tym tygodniu.

Poniedziałek, 29 stycznia

Śniadanie – bułka pszenna kajzerka 60 g, chleb razowy pszenno-żytni, śmietanka do kawy UHT 10 ml, ser żółty, jogurt naturalny 100 g, margaryna 15 g, Kawa zbożowa lub herbata 200 ml, cukier saszetka 5 g, filety śledziowe marynowane z cebulą 100 g, roszponka, pomidory.

Obiad – zupa jarzynowa z ziemniakami, kasza jęczmienna wiejska gotowana z tłuszczem, sos pomidorowy, surówka z białej kapusty i marchwi, woda źródlana niegazowana, 500 ml, roladka drobiowa, pietruszka nać.

Kolacja – bułka pszenna kajzerka 60 g, chleb pszenno-żytni, margaryna 15 g, herbata saszetka, cukier saszetka 5 g, jajo gotowane obrane, roszponka, papryka kolorowa krojona, Posiłek nocny: serek wiejski 1 szt. + woda 1 szt., szynka drobiowa z dodatkiem wieprzowiny.



Wtorek, 30 stycznia

Śniadanie – bułka pszenna kajzerka 60 g, chleb razowy pszenno-żytni, ser topiony w trójkątach, śmietanka do kawy UHT 10 ml, margaryna 15 g, jogurt naturalny 100 g, kawa zbożowa lub herbata 200 ml, cukier saszetka 5 g, polędwica sopocka wieprzowa, roszponka, ogórki kiszone.

Obiad – Zupa ryżowa z ziemniakami, ziemniaki gotowane z tłuszczem i koperkiem, sos koperkowy, surówka obiadowa z czerwonej kapusty, woda źródlana niegazowana, 500 ml, udo z kurczaka gotowane.

Kolacja – bułka pszenna kajzerka 60 g, chleb pszenno-żytni, margaryna 15 g, ser twarogowy pasteryzowany 30 g, herbata saszetka, cukier saszetka 5 g, filet zapiekany, sałata lodowa, jabłka.

Posiłek nocny – mus owocowy 1 szt. + woda 1 szt.

Wideo Fontanna młodości czyli przełomowe odkrycie