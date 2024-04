Toruń. 220 tys. zł ma oddać DNB Bank Polska S.A. małżeństwu pokrzywdzonemu na kredycie hipotecznym! Ważny wyrok

Po drugie sąd zdecydował, że DNB Bank Polska S.A (norweski bank w Polsce) zwrócić ma małżeństwu dokładnie 85 tys. i 972 zł oraz 31 tys. 228 euro. Łącznie to ponad 220 tys. zł po obecnym kursie waluty.

Niedawno Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyrok w tej sprawie. Po pierwsze, unieważnił umowę kredytową z uwagi na to, że zawierała klauzule niedozwolone (tzw. abuzywne).

Po 10 latach płacenia rat okazało się, że ich dług nie topnieje!

Wybrali ofertę kredytu w euro, gdyż raty były niższe niż w kredycie złotówkowym, a ponadto narracja rozmów była taka, że Polska niedługo wejdzie do strefy euro i "będziemy zarabiać w euro". Odbyły się przynajmniej dwa spotkania w banku w celu zawarcia umowy.

Z umową kredytu małżonkowie mogli zapoznać się dopiero na spotkaniu, na którym została ona podpisana. Przeczytali ją; wydawała im się zrozumiała i nic ich nie zaniepokoiło. Pracownik banku ogólnie omówił z nimi umowę, ale nie wyjaśnił roli euro w umowie. Dzięki tej walucie kredyt miał być tańszy.

-Małżonkowie D. mieli świadomość, że zmiana kursu euro będzie miała wpływ na wysokość raty, ale myśleli, że będą to zmiany nieznaczne, a skoro za chwilę i tak będziemy zarabiać w euro, to kredyt będzie bezpieczny jak złotówkowy. Pracownik banku nie przedstawił kredytobiorcom symulacji wysokości raty i salda zadłużenia wyrażonego w złotych przy wzroście kursu euro. Nie poinformował ich też, w jaki sposób będzie ustalany kurs euro do przeliczeń umownych ani o zastosowanych w umowie kursach kupna i sprzedaży waluty czy też spreadzie walutowym - odnotował Sąd Okręgowy w Toruniu w aktach sprawy.