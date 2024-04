Pracownica banku Credit Agricole w Wąbrzeźnie oskarżona. Zaciągała pożyczki na klientów!

Kierowca BMW, który prowadził je mając we krwi 2 promile alkoholu jest pierwszym w Toruniu, któremu policja zatrzymała samochód na mocy nowych przepisów. Innych uratowało np. to, że jechali autem…

Wykorzystała klientów banku, bo... sama potrzebowała pieniędzy! Stanie przed sądem

Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie sprawnie przeprowadziła śledztwo w tej sprawie i 15 kwietnia skierowała dom miejscowego sądu akt oskarżenia. Agnieszka U. odpowie nie tylko za oszustwa, ale także za fałszowanie dokumentów. - To przestępstwa, za które kobiecie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności - zaznacza prokurator.

Co ustaliła prokuratura i pracujący pod jej nadzorem policjanci? Agnieszka U. pracowała w wąbrzeskim oddziale Credit Agricole przy ul. 1 Maja. Jako pracownica banku nie miała żadnego kłopotu z dostępem do danych klientów. W okresie od lutego 2023 roku do stycznia 2024 roku wykorzystała dane czterech takich niczego nieświadomych osób. 12-krotnie w ich imieniu składała wnioski o pożyczki. Przy tych okazjach posługiwała się ich danymi osobami, a podpisywała się "zdalnie", korzystając z aplikacji. Za każdym razem wnioski zostały zaakceptowane. Tyle, że pieniądze trafiały do nieuczciwej pracownicy banku.