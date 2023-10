Toruń. 41-latek wtargnął z nożem na mszę. Zatrzymała go policja

Mężczyzna z nożem w ręku miał wbiec do kościoła św. Józefa na toruńskich Bielanach i wykrzykiwać wulgaryzmy. 41-latek może odpowiedzieć za złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Jacek Smarz